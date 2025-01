Fix: Rapids Hofmann wechselt nach Ungarn

Hofmann: „Für mich ist es nicht leicht, Worte zu finden. Ich bin mit Leib und Seele Rapidler und sehr stolz, so lange für meinen Verein gespielt haben zu dürfen. Nun beginnt ein neues Kapitel. Ich bin natürlich gespannt auf die Aufgabe und freue mich über das Vertrauen meines künftigen Trainers und aller Verantwortlichen von Debrecen. Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei der unglaublichen Rapid-Fangemeinde ebenso zu bedanken wie bei meinen Mitspielern, Betreuern, den Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern sowie den vielen Trainern, die mich von klein auf bei Rapid so unterstützt haben, dass ich weit mehr als ein Jahrzehnt Teil der Profimannschaft war. Ich konnte mir Kindheitsträume erfüllen, durfte noch im legendären Hanappi-Stadion, aber auch im Prater und unserer neuen Heimspielstätte sowie in ganz Österreich und Europa viele unvergessliche Spiele bestreiten. Ich möchte fast keinen Tag missen, werde dem SK Rapid weiter eng verbunden bleiben und meinen Mannschaftskollegen nun aus der Ferne die Daumen drücken, dass die weitere Saison möglichst erfolgreich verläuft. Wann immer es mir möglich ist, werde ich die Mannschaft auch von der Tribüne aus im Stadion unterstützen und die Atmosphäre in Hütteldorf genießen“, so der 31-jährige Vollblutrapidler!

