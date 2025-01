Ferry Öllinger: Achterbahn der Gefühle in Briefen

Ein Wiedersehen mit Postenkommandant Kroisleitner aus SOKO Kitzbühel steht an, allerdings in einer anderen Rolle: Publikumsliebling Ferry Öllinger und die bekannte Schauspielerin Gabriele Deutsch liefern sich ab 23. Jänner im Linzer Theater Phönix ein bewegendes Liebesduell in Worten im Duo-Stück „Love Letters“.