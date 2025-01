Starker Auftritt, aber Pöltl verliert gegen Leader

Kein Spiel der Lakers in Los Angeles

Im dritten Auswärtsspiel in Folge ist Toronto am Samstag bei den Detroit Pistons zu Gast. Der kommende Gegner verpasste durch ein 104:107 gegen die Golden State Warriors den 20. Saisonsieg. 32 Punkte von Cade Cunningham waren nicht genug. In Downtown Los Angeles blieb die Crypto.com Arena am Donnerstag finster. Das Aufeinandertreffen der Lakers mit den Charlotte Hornets wurde wegen der Brände im Großraum der kalifornischen Metropole verschoben.