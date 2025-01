„JP“ Lamoureux hasst Klagenfurt nun definitiv

Das 0:8 war Villachs höchste Abfuhr in der ICE-Liga seit dem 1:9 am 26. Dezember 2021 – auch in Klagenfurt! Aber VSV hat nicht viel Zeit zum Aufarbeiten, es geht beinhart weiter. Am Freitag muss man nach Linz, dann stehen zwei extrem harte Heimspiele am Programm. Vor allem eine Sache muss wieder besser werden.