Supreme Court entscheidet über TikTok-Verbot

„Dies ist der bedeutendste Rechtsstreit um die Meinungsfreiheit seit mindestens einer Generation“, sagt Timothy Edgar, der für demokratisch und republikanisch geführte US-Regierungen gearbeitet hat und aktuell Cybersicherheit an der Brown University unterrichtet. „Wenn man bedenkt, dass es 170 Millionen aktive monatliche TikTok-Nutzer in den USA gibt, ist das Volumen der freien Meinungsäußerung, das auf dem Spiel steht, das größte in der amerikanischen Geschichte.“