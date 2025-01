Wen Blau-Schwarz bald den Job kosten könnte

Es ist in Österreich ganz normal: Kommt eine neue Regierung, wirkt sich das auch auf entscheidende Postenbesetzungen aus. Grundsätzlich auch nichts Verwerfliches: Politiker, die etwas umsetzen wollen, brauchen auf Schlüsselpositionen loyale Personen, denen sie vertrauen und die mit ihnen an einem Strang ziehen. Es sollte nur nicht die Qualifikation auf der Strecke bleiben. Auch die FPÖ hat sich in Regierungsverantwortung bisher immer eifrig am Postenschacher beteiligt, trotz allem Wahlkampfgetöse gegen das „System“ und den „rot-schwarzen Proporz“.