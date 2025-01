Aus nach 14 Jahren? Ende einer Ära bahnt sich an

Weltmeister von 2018

In Frankreich würde damit eine Ära enden. Deschamps ist seit 2012 Trainer von Les Bleus. Er trat die Nachfolge von Laurent Blanc an. Sein größter Erfolg mit der Équipe Tricolore war der Gewinn des WM-Titels 2018 in Russland. Zuletzt hatte es aber Kritik an dem Coach und der Mannschaft gegeben. Zinédine Zidane wird als Nachfolger für Deschamps gehandelt.