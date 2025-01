Arthofer: „Fühlen uns von der FIS hintergangen!“

Jetzt knallt es aber so richtig! Wie die „Krone“ bereits berichtete, stehen die Damen-Weltcup-Bewerbe in Villach und Hinzenbach vor dem Aus. Weil die FIS ab der Saison 2026/27 die Springen der Damen und Herren in einer gemeinsamen Serie austragen will. Was nun auch FIS-Renndirektor Sandro Pertile bei einer Pressekonferenz in Bischofshofen bestätigte: „Der Fokus liegt auf Großschanzen! Es wird schwierig, Kleinschanzen im Kalender zu halten.“