Kuttin über Preisgeld-Thema: „Sehr unglücklich!“

Kuttin-Premiere am Geburtstag

Aus sportlicher Sicht kommt es für Kuttin am Sonntag und am Montag zu einer Premiere. Erstmals gibt er als Weltcup-Trainer bei einem Bewerb in Villach – wo er von 1995 bis Mitte 2002 die Alpenarena leitete – das Freizeichen. Unabhängig vom Ergebnis seiner Schützlinge hat er auf jeden Fall einen Grund zum Feiern. Denn am Sonntag wird er 54 Jahre alt. Was er sich zu seinem Ehrentag wünscht? „G’sund bleiben! Sportlich gibt es da nichts, was ich gerne hätte. Die Mädels bereiten mir ohnehin tagtäglich eine Freude!“ Kein Wunder, sind sie heuer doch super in Form, gehören in Villach auch zu den Favoriten. Sieben Podestplätze gab es in der bisherigen Saison, darunter drei Siege. Zudem führt Katharina Schmid die Gesamtwertung an. . .