Doskozil: Einschnitte werden breite Masse treffen

Pflegeeinrichtung in jeder Gemeinde

Die SPÖ Burgenland ist am Montag in Oberwart offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 19. Jänner gestartet. Doskozil kündigte an, dass künftig jede Gemeinde eine Pflegeeinrichtung haben werde. Ein dreistelliger Millionenbetrag soll dafür verwendet werden – und zwar aus einem Prozess gegen den Investor Michael Tojner rund um ehemals gemeinnützige Wohnbaufirmen. Der Politiker geht „höchstwahrscheinlich“ von einem Sieg in diesem Fall aus.