SPÖ Burgenland: Kein „Chaos“ mit Doskozil

Die SPÖ Burgenland ist am Montagabend in Oberwart offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 19. Jänner gestartet. Mit Blick auf die aktuelle Situation auf Bundesebene wurde vor „Chaos“ gewarnt. Im Burgenland sei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein „Garant für Stabilität und Umsetzung“.