12.000 Bewerber für Job bei heimischer Polizei

Die aktuellen Zahlen bezüglich der Bewerbungen für den Polizeidienst im Jahr 2024 freuen Noch-Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sichtlich. Noch nie in der Geschichte der Exekutive stürmten derart viele Männer und Frauen die Aufnahmetests für den zukünftigen Dienst am Nächsten. 12.000 Österreicher stellten sich im Vorjahr der Herausforderung. Von dieser Rekordzahl an Bewerbern schafften dann auch mehr als 2600 die Aufnahme in die Polizeigrundausbildung – 800 davon im sicherheitstechnischen „Hotspot“ Wien.