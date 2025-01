Fix: Austria Klagenfurt verpflichtet Engländer

„Ich bin total happy, dass es mit der Austria zu einer Einigung gekommen ist und bin den Verantwortlichen dankbar, dass sie nach einer für mich schwierigen Phase an mich glauben und mir das Vertrauen schenken. Ich bin hochmotiviert und kann es kaum erwarten, mit den anderen Jungs am Platz zu stehen und hart dafür zu arbeiten, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen“, sagt Keanan Bennetts, der am Dienstag zum Auftakt der Winter-Vorbereitung erstmals unter der Regie von Chefcoach Peter Pacult trainieren wird.