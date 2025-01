Deutschland-Trainer gibt auf – wegen ÖSV-Dominanz

„Die Tournee ist durch, das werden die Österreicher unter sich ausmachen“, sagte der 55-jährige Tiroler in Diensten des deutschen Ski-Verbandes nach dem Bergisel-Springen in der ARD. „Die haben sich hochgepusht, sind gut gestartet, sind in einen guten Flow hereingekommen. Und springen hier ausgezeichnet auf ihrer Heimschanze. Muss man so akzeptieren und respektieren.“