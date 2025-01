Dem BigAir-Event gelang ein fulminantes Comeback

Ganz genau am 3. Jänner 2004 war es erstmals so weit: Visionäre Veranstalter, wie etwa der damalige Villacher Brauerei-Chef Johann Stockbauer, hatten mit viel Aufwand die Schleppealm spektakulär bespielt; das kleine, aber feine Stadt-Skigebiet, wo es in diesem Jahr sogar noch einen Sessellift gab und eine hochfunktionelle Beschneiungsanlage. Mitten in den Hügel wurde eine Schanze gezaubert; das Fest rundherum fand in einer Zeltstadt am Fuße der Alm statt; ein Fest, das legendär war, aber leider nur eine Wiederholung fand.