Feurstein nennt Termin für sein Renncomeback

Vorbereitung in Saalbach

Lang soll die Zwangspause nicht dauern. „Der Plan ist, dass ich schon am 11. Jänner in Adelboden beim Riesentorlauf wieder am Start bin“, hofft der Head-Pilot, der kommende Woche zum Training des ÖSV-Teams in Saalbach stoßen möchte. „Vorausgesetzt es funktioniert auf den Skiern so, wie erhofft. Zuletzt hatte ich noch Probleme, ein Wasserglas zu halten...“