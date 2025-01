David Alaba voll im Plan: Duell mit Salzburg winkt

„In der nächsten Woche wird er anfangen, an Spielen im Training teilzunehmen, und um den 20. Jänner könnte er wieder eingesetzt werden“, erklärte Real-Trainer Carlo Ancelotti in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Läuft alles glatt, könnte Alaba im LaLiga-Heimspiel am 19. Jänner gegen Las Palmas oder drei Tage später gegen Red Bull Salzburg sein Comeback nach 13-monatiger Verletzungspause geben. Die Salzburger gastieren am 22. Jänner in der Champions League im Bernabeu-Stadion.