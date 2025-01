„Wende schaffen!“ ManUnited fürchtet Abstiegskampf

Auch Amorim bringt noch keinen Aufschwung

Seit vielen Jahren befindet sich Manchester United nun schon in einer schwierigen sportlichen Situation, die sich immer dramatischer zuspitzt. Vor dem Aufeinandertreffen mit Erzrivale Liverpool an der Anfield Road führen die Gastgeber überlegen die Premier League an, während ManUnited dagegen nur sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.