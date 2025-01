Brighton gegen Arsenal – ab 18.30 Uhr LIVE

Arsenal hat sich zum Jahresausklang Tabellenplatz zwei zurückgeholt. Die „Gunners“ gewannen am Mittwoch das Londoner Derby bei Brentford mit 3:1 (1:1) und sind starten nun mit sechs Zählern Rückstand als erster Verfolger von Leader Liverpool ins neue Jahr. Da heißt es heute gegen Brighton nachlegen. Doch Vorsicht! Das Hinrundenspiel endete 1:1. Kai Havertz sorgte in Minute 38 für die Führung für Arsenal, João Pedro gelang in der 58. der Ausgleich.