Elfjähriger verliert Finger durch Böllerschießen

Auch am Neujahrstag haben sich Jugendliche in Wien durch Böller schwerstens verletzt: Einem Elfjährigen in Hernals musste ein Finger amputiert werden, ebenso einem 13-Jährigen in der Brigittenau. Die Freunde des elfjährigen Burschen machten sich vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub.