Nach Böller-Chaos: „Ich fürchte mich zu Silvester“

Der Franz-Koch-Hof in Jedlersdorf in Floridsdorf ist eine kleine Stadt in der Stadt. In der Silvesternacht 2022/2023 kam es genau hier zu heftigen Ausschreitungen. Jugendliche und junge Erwachsene zündeten in der Wohnsiedlung illegale Böller mit heftigen Explosionen. In der Mitterhofergasse 2 wurde damals sogar die komplette Stiege gesprengt. Es gab drei Festnahmen und mehr als 200 Identitätsfeststellungen, Dutzende Personen wurden angezeigt.