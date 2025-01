Nichts für schwache Nerven: So lief Silvesternacht

Verletzungen in Gesicht und Augen

In Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) erlitt eine Person Gesichts- und Augenverletzungen durch einen Feuerwerkskörper, berichtete das Rote Kreuz. Insgesamt sei man in Oberösterreich in der Silvesternacht zu acht Unfällen mit Feuerwerkskörpern gerufen worden. In Niederösterreich wurden in der Silvesternacht sieben Personen durch Böller oder Feuerwerkskörper verletzt.