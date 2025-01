31 Brände und eine zum Teil abgerissene Hand

Dem 30-Jährigen hatte es in Ansfelden offenbar einen Böller in der Hand zerrissen. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus nach Linz eingeliefert werden musste. Es soll sich nach ersten Informationen um eine Teilamputation der Hand, bzw. von Fingern handeln. Im Spital hatten sich die Mikrochirurgen schon darauf eingestellt, die eine oder andere Blessur zu behandeln. Nachdem in Seewalchen sich ein 18-Jähriger schon vor Silvester einen Teil der Hand weggesprengt hatte, gibt es heuer damit zwei schwer verletzte Bölleropfer.