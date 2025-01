Kurz nach Jahreswechsel stand Sägewerk in Flammen

In Oberdorf im burgenländischen Bezirk Oberwart ist in der Silvesternacht, kurz nach dem Jahreswechsel, ein Sägewerk in Vollbrand gestanden. Dutzende Helfer waren nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart im Einsatz und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.