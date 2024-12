Ilzer: „Das war wie bei mir als kleiner Bua!“

Ein Riesenprivileg

„Hoffenheim erinnert ein bisserl an Puch“, zwinkert Ilzer über den nur knapp über 3000 Einwohner zählenden Stadtteil in Baden-Württemberg. „Nur, dass man in Puch von meinem Elternhaus ins Tal auf einen Sportplatz schaut, hier in Hoffenheim in diesem Tal aber sechs bis sieben Plätze und eines der modernsten Trainingszentren in Fußball-Deutschland stehen. Es ist wirklich beeindruckend, was Dietmar Hopp (Anm. Unternehmer und Mäzen der TSG Hoffenheim) hier aufgebaut hat. Hier geht es nicht nur um Möglichkeiten im Spitzenfußball. In jedem Ort hat er modernste Kinderspielplätze hingestellt, kleinen Sportvereinen Busse für die Nachwuchsmannschaften gekauft. Ein Wahnsinn, was er für die Allgemeinheit hier leistet. Hier arbeiten zu dürfen, ist ein Riesenprivileg“, schwärmt Ilzer, der Milliardär Hopp bereits persönlich kennengelernt hat.