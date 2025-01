Was das Jahr 2025 für das Burgenland bringt

FPÖ als Gewinner?

Passieren könnte das, wenn sich der jüngste FPÖ-Höhenflug bei Wahlen fortsetzt. Mit Spitzenkandidat Norbert Hofer ist für die Freiheitlichen erstmals der zweite Platz im Burgenland möglich. Gibt es mit der ÖVP eine Mehrheit, könnte er nach Mario Kunasek in der Steiermark aktuell der zweite blaue Landeshauptmann in Österreich werden – eine historische Chance. Landet die FPÖ aber wieder in der Opposition, wäre die Enttäuschung wohl groß. Vielleicht wäre das für Hofer ein Grund, doch noch einmal über eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl 2028 nachzudenken, auch wenn er es zuletzt ausgeschlossen hat.