Wieso bist Du in Polen „Professor“, Benedikt Zech?

krone.at: 11., 7., 6. und zuletzt 3. - was spricht dafür, dass der für Pogoń positive Trend der vergangenen Jahre weitergeht, vielleicht sogar bis auf Platz 1? Wer drei Runden vor Saisonende knapp hinter der Spitze liegt, wird wohl mit einem weiteren 3. Platz nicht so zufrieden sein, oder?

Zech: Nein, auf jeden Fall nicht! Wenn man so lange vorne dabei ist, dann erhofft man sich mehr … (überlegt) Was jetzt für uns spricht, ist, dass wir gerade in der Offensive in den vergangenen Jahren mit erfahrenen Spielern stärker geworden sind. Generell spielt unser Stamm jetzt schon länger zusammen, da greifen die Automatismen immer besser und jeder weiß, was der andere tut, was er selber tun muss. Klar, wir haben es nicht mehr selbst in der Hand, aber wenn die anderen noch einmal patzen, dann wollen wir da sein.