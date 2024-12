Vincent Kriechmayr spricht erneut vom Karriereende

„Da muss sich was ändern. Wenn ich weiter so hinten nach fahre, haue ich den Hut drauf. Das ist nicht mein Anspruch“, hatte Kriechmayr nach seinem 55. Platz im Abfahrtsklassiker von Gröden geschimpft. Mit Rang zwei beim Super-G in Bormio meldete sich der ÖSV-Held am Sonntag zurück. Ein Hoffnungsschimmer für die rot-weiß-roten Speed-Herren. Doch der Oberösterreicher sorgte auch abseits der Piste für Aufsehen, hegt offenbar tatsächlich Rücktrittsgedanken.