Nenad Bjelica wird von Weltfußballer beerbt

Zagreb nur Dritter in der Liga

Zagreb ist in der Liga nur Dritter, hat in der Champions League als Tabellen-24. zwei Partien vor Schluss aber noch Aufstiegschancen. Der 51-jährige Cannavaro kehrt ein halbes Jahr nach seiner Freistellung beim italienischen Erstligisten Udinese auf die Trainerbank zurück. Dort hatte er ebenfalls nur für wenige Monate werken dürfen.