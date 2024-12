Hundeführer übergibt die Kärntner Staffel

Don Dario und Ella

Nun arbeitet er mit Don Dario von Tordaszigeti, er ist Therapiebegleithund (darf auch in Kindergärten, Schulen und Heime), Stöberhund (sucht ohne Leine, also alleine) und Mantrailer (hat eine Leine und den Hundeführer immer in der Nähe), sowie mit Ella von Tordaszigeti, die als Stöberhündin top in Form ist. „Sie hat gerade bei einer Überprüfung ihrer Fähigkeiten, das ist regelmäßig zu machen, 4 versteckte Personen auf 26.000 Quadratmeter in nur sechs Minuten gefunden! 30 Minuten hätte sie Zeit gehabt.“