Gastro-Szene kommt ins internationale Schaufenster

„Machs glei gscheit, sonst verschwendest deine Zeit“, hatte ihm sein Turnlehrer in der Schule geraten. Und der Satz dürfte bei Klemens Gold Wirkung gezeigt haben: Nach dem Besuch der Hotelfachschule Weyer zog es ihn als Koch in die Schweiz, wo er schon im Alter von 24 Jahren einen Michelin-Stern eroberte, sich dort auch wegen seiner Design-Affinität viel Aufmerksamkeit verdiente und für viele Prominente (etwa Roman Abramowitsch) arbeitete. Die Käseherstellung, das Werk des Fleischhackers und des Bäckers – all das hat er in Grundzügen in seiner Zeit in Zermatt gelernt.