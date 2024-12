Riesentorlauf der Damen am Semmering, 10 Uhr LIVE

Letzter Semmering-Sieg 12 Jahre her

Ein ÖSV-Sieg wäre eine Sensation und der erste Sieg bei den weihnachtlichen Österreich-Rennen seit Marlies Raich, damals Schild, 2013 in Lienz triumphierte. Mit fünf Siegen in den bisherigen 13 Semmering-Riesentorläufen ist die ÖSV-Bilanz nicht schlecht, der letzte Triumph (Anna Veith 2012) ist aber bereits zwölf Jahre her. Seither gewannen viermal Shiffrin und einmal Vlhova – die nun beide zum Leidwesen der Organisatoren verletzt fehlen. Es wird also eine Premierensiegerin geben. Die beiden bisherigen Saisonrennen gingen an Federica Brignone (ITA/Sölden) und Sara Hector (SWE/Killington).