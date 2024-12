Landesregierung hat gute Vorsätze fürs neue Jahr

Die Debatten werden hart geführt, Meinungen lautstark kundgetan – und am Ende herrscht Harmonie: So könnte man rückblickend die Regierungspolitik 2024 in OÖ beschreiben. 99,4 Prozent der 2835 eingebrachten Anträge wurden in 44 Sitzungen der Landesregierung einstimmig beschlossen – und das trotz des Proporzsystems, in dem die größten Oppositionsparteien quasi in die Regierung eingebunden sind.