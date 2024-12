Krankschreibung im Ausland ist etwas komplizierter

„Wird man während des Urlaubs krank und dauert der Krankenstand mehr als drei Kalendertage, dann werden keine Urlaubstage verbraucht. Das heißt: Die Tage, an denen man krank ist beziehungsweise war, werden wieder auf das Urlaubskonto zurückgebucht“, sagte Michael Trinko vom ÖGB in einer Aussendung. Dazu muss der Arbeitgeber spätestens nach dem dritten Krankheitstag informiert werden. Das kann etwa telefonisch, aber auch per E-Mail oder SMS sein. Eine Bestätigung der Ärztin oder des Arztes ist direkt nach Dienstantritt vorzulegen.