Nach der Sperrstunde: Auktion bei Traditionslokal

Die Lichterketten direkt unter dem Schriftzug des Restaurants geben dem Promenadenhof in der Dunkelheit ein festliches Kleid. Damit ist wohl schon in ein paar Tagen Schluss. Denn: Am 31. Dezember hat das Traditionslokal in der Linzer Innenstadt noch geöffnet, dann gehen die Lichter aus. Wegen Umbau- und Modernisierungsarbeiten wird erst 2027 wieder aufgesperrt, die Ausstattung kommt nun unter den Hammer.