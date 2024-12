CO₂-Umwandler, KI-Assistent und Technik für Tanks

KI-Assistent kann sogar Hilfe holen

Wie gelingt es, das Wohlbefinden und die Sicherheit in öffentlichen Räumen zu erhöhen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Automationsspezialist Keba. Die Linzer entwickelten mit dem „KeBob“ einen KI-Assistenten, der in deutschen Bankfilialen bereits getestet wurde. Er fordert Personen auf, Abstand zu halten, und erkennt in Not geratene Personen und holt Hilfe.