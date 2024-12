Diese 14 Christkinder erblickten Licht der Welt

„Sind alle sehr glücklich“

Zwei Geburten gab es im Krankenhaus in Spittal an der Drau. Der kleine Jakob Georg Wittmann kam am Weihnachtstag als gesunder Bub um 11.51 Uhr zur Welt, obwohl der Geburtstermin erst für Anfang Jänner angesetzt war: „Wir sind alle sehr glücklich, er ist unser erstes Kind“, so Frau Wittmann zur „Krone“. Und auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit dürfte sich ein Elternteil über ein Christkind freuen.