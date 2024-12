Papst eröffnet Heiliges Jahr – mit Hilfe aus OÖ

Strenge Anti-Terror-Maßnahmen in Rom ergriffen

Das italienische Innenministerium hat nach dem Anschlag in Magdeburg die Anti-Terror-Kontrollen in Rom und rund um den Vatikan verschärft. Auf Spürhunde und Videoanlagen will die Polizei verstärkt zurückgreifen, um einen reibungslosen Verlauf der Feierlichkeiten zu garantieren. Tausende Carabinieri, Polizisten und Soldaten sollen in Rom eingesetzt werden, um die U-Bahn-Stationen, Bahnhöfe und Flughäfen zu kontrollieren.