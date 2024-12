Walkner offen: „Diese Zeit war charakterprägend“

Neues Projekt am Plan

Das Jahr 2025 bringt jedoch auch Unsicherheiten mit: Sein Arbeitgeber KTM ist in Insolvenz. „Ich glaube, dass sich bei mir nicht so viel ändern wird“, so der Kuchler, „noch bin ich im Krankenstand, bin Markenbotschafter und bleibe der Marke jetzt einmal erhalten. Egal, wie es mit meiner sportlichen Zukunft weitergeht.“ Die nimmt im Hintergrund Formen an: „Ich arbeite schon recht zielstrebig an einem neuen Projekt.“ Normales Motorradfahren geht zwar schon wieder, aber seine letzten Motorsport-Auftritte – im Vorausauto bei der Rallye Weiz oder am Beifahrersitz von Weltmeister Sebastien Ogier im Rahmen der Central European Rallye – deuten auf vier Räder hin. Ob er mit Kumpel Hirscher ins Rennauto steigt? „Ich glaube nicht, dass Marcel mitmachen würde.“ Zumindest nicht als Copilot. „Und ich kann auch besser fahren als mitfahren“, so Walkner. Sein Wunsch ans Christkind? Die letzten zwölf Monate habe ich gemerkt, dass es nichts Wichtigeres als Gesundheit gibt.“