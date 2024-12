Frühlingsgefühle in den Wiener Einkaufsstraßen

Viel Zeit musste man am 4. Einkaufssamstag in der Wiener Innenstadt für Besorgungen einplanen. In den Einkaufsstraßen ging es schon am Vormittag rund. Beim Handel sorgt dieser Ansturm für Frühlingsgefühle, denn die Kassen klingeln. Emilia S.: „Ich habe die ganze Woche gearbeitet und wollte nur meinen normalen Einkauf erledigen. Da brauche ich aktuell deutlich länger. Auf der anderen Seite entschädigen die gute Stimmung und die lachenden Gesichter. Das ist heute ja leider auch nicht mehr alltäglich.“