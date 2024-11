Handel hofft jetzt auf ein „Weihnachtswunder“

Die wichtige Rolle der Christkindlmärkte

Große Hoffnung setzt Will nun vor allem in die Weihnachtsmärkte. „Sie sind die größte Chance, die Menschen wieder in die Geschäftsstraßen zu bringen“, sagt der Obmann des Handelsverbands. Am beliebtesten sind der Reihenfolge nach die Wiener Weihnachtsmärkte in Schönbrunn, am Spittelberg und am Rathausplatz, an vierter Stelle folgt der Salzburger Christkindlmarkt.