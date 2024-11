Kundgebungen überschatten 1. Einkaufssamstag

Einkaufszentren sehr zufrieden

Zufrieden zeigte sich bereits am frühen Nachmittag das Huma Eleven in Simmering, die Besucherzahlen der gesamten Woche toppten bereits jene aus dem Vorjahr, teilte Center-Managerin Sabine Dreschkay mit. Und auch in der Lugner City freut man sich: „Der erste Einkaufssamstag war ein großer Erfolg“, so Geschäftsführerin Jacqueline Lugner.