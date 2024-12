Schwer erziehbar

Jedenfalls lebt und gedeiht dieses Miststück jetzt in unserem Haus, gehört zum Inventar. Smillas Gier ist jenseits von Gut und Böse. Schon oft habe ich mir überlegt, sie so lange aus dem Hundenapf fressen zu lassen, bis sie tot umfällt. Sie hört nämlich mit dem Fressen nicht mehr auf. Ein „frühhundliches“ Trauma, vermute ich. Gar nicht so unähnlich den frühkindlichen Traumata, die sich im Erwachsenenalter dann zu einem bestialischen Appetit auf immer noch mehr, noch weiter, noch höher emporstilisieren. „Smilla ist wie Benko“, lautet der Running Gag bei uns im Haus. Als Benko nämlich das Chrysler-Building kaufte, ist er tot umgefallen, sinngemäß natürlich. Mal sehen, wann unsere Smilla crasht.