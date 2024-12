Rabiate Jugendliche sind weiterhin an Schule

Nach Bekanntwerden der Vorgänge an einer Mittelschule im Traunviertel in Oberösterreich stellen sich viele „Krone“-Leser vor allem zwei Fragen: Wie konnte es so weit kommen und welche Konsequenzen drohen den Beschuldigten? Wie berichtet, werden sich drei junge Burschen (14 und 15 Jahre) vor Gericht verantworten müssen, weil sie rund ein Jahr lang an und um die Bildungsstätte für Angst und Schrecken gesorgt hatten.