Gegen Corona wirkungslos, nun Studie zurückgezogen

Die vor viereinhalb Jahren im „International Journal of Antimicrobial Agents“ mit Co-Eigentümerschaft der Internationalen Gesellschaft für Antimikrobielle Chemotherapie (ISAC) veröffentliche Studie von französischen Wissenschaftlern hatte einen unerhörten Wirbel ausgelöst. Das beeinflusste auch die Covid-19-Politik von ganzen Staaten. Die Wissenschaftszeitschrift „Nature“ schrieb am Mittwoch dazu: „Zu Beginn der Pandemie hatten Laborstudien und einige Berichte aus China darauf hingewiesen, dass Hydroxyquloroquin bei der Behandlung von Covid-19 helfen könnte. (Didier) Raoult, der damalige Leiter der IHU (Infektions-Forschungseinrichtung in Marseille; Anm.), war ein starker Befürworter dieser Idee. Am 16. März 2020 berichteten er und seine IHU-Kollegen in einem Vorabdruck, dass Hydroxychloroquin, in einigen Fällen zusammen mit dem Antibiotikum Azithromycin, die SARS-CoV-2-Viruslast bei 20 Teilnehmern gesenkt hatte.“