Rapids „Finale“: Mit Gänsehaut und Schützenhilfe

Zweimal (1:3 in Kiew 2013, 2:2 gegen Molde 2020) ging’s schief, zweimal gelang der Aufstieg: 2021 durfte Grün-Weiß dank eines 1:0 in Genk in der Conference League überwintern. In Erinnerung blieb aber vor allem das 1:0 im Hütteldorfer Hexenkessel gegen die Glasgow Rangers 2018.