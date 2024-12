Kärntner Landtag beschließt umstrittenes Budget

Auch das Budget selbst sorgte für Kritik – besonders wegen des Gehaltsabschlusses. „Statt 322 macht Kärnten nächstes Jahr fast 400 Millionen Euro Schulden“, so Angerer. ÖVP-Clubchef Markus Malle kritisiert die „Showpolitik“ mancher, stellt mit Blick auf das Budget klar: „Nicht alles, was die ÖVP wollte, nicht alles, was die SPÖ wollte, ist gekommen.“