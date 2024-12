3,3 % mehr Gehalt für Landesbedienstete & Politik

Politikergehälter steigen ebenfalls um 3,3 Prozent

Nach dem Abschluss der Gehaltsverhandlungen trafen die Vertreterinnen und Vertreter der Koalitionsparteien zudem eine Vereinbarung über die Politikergehälter in Kärnten. Im Gegensatz zu dem vom Bundesrechnungshof errechneten Anpassungsfaktor von 4,6 Prozent beträgt die Steigerung in Kärnten im kommenden Jahr lediglich 3,3 Prozent. Zudem wird diese Erhöhung zeitversetzt erst mit 1. Juli 2025 in Kraft treten.