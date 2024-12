Zusammenlegung der Fußball-Akademien: Land drängt!

Nur noch eine Fußball-Akademie in Kärnten? Geht’s nach Landessportdirektor Arno Arthofer, soll es so sein! „Wir möchten eine starke und gemeinsame AKA Kärnten. Eine solche soll 2025/26 vom Kärntner Fußballverband und mit den beiden Vereinen als Kooperationspartner geführt werden“, hatte Arthofer schon im März in der „Krone“ betont. Heißt also: WAC und Austria Klagenfurt sollten ihre beiden Talenteschuppen zu einem fusionieren, der KFV dabei federführend agieren.