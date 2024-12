Ein Kärntner Trio startet beim Skisprung-Weltcup

In Österreichs Skisprung-Weltcupteam wird mittlerweile kärntnerisch gesprochen! Denn mit Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner und Markus Müller sind am Wochenende in Engelberg drei Kärntner am Start. Erstmals seit 2013 gibt‘s wieder ein Trio aus dem südlichsten Bundesland. Die drei Youngsters sind sogar aus dem gleichen Jahrgang.